«Локомотив» ответил Карпину на слова о Пиняеве

«Локомотив» опубликовал заявление главного врача клуба Игоря Калюжного относительно слов главного тренера сборной России Валерия Карпин, который заявил, что «железнодорожники» рискуют здоровьем полузащитника Сергея Пиняева.

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«Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнесс-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», – приводит заявление Калюжного телеграм-канал журналист Дмитрий Клипин.

Сегодня, 5 сентября, Карпин заявил, что у Пиняева есть определенные проблемы со здоровьем и тренерский штаб сборной России не будет рисковать здоровьем футболиста в отличие от «Локомотива».

С 4 по 12 сентября сборная России проводит учебно-тренировочный сбор. В состав национальной команды вызваны 49 футболистов, в том числе и Пиняев.

7 и 11 сентября команда Карпина проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Обе встречи пройдут в городе Суэц и начнутся в 19:00 по московскому времени.