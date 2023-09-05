«Локомотив» ответил Карпину на слова о Пиняеве
«Локомотив» опубликовал заявление главного врача клуба Игоря Калюжного относительно слов главного тренера сборной России Валерия Карпин, который заявил, что «железнодорожники» рискуют здоровьем полузащитника Сергея Пиняева.
«Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнесс-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», – приводит заявление Калюжного телеграм-канал журналист Дмитрий Клипин.
Сегодня, 5 сентября, Карпин заявил, что у Пиняева есть определенные проблемы со здоровьем и тренерский штаб сборной России не будет рисковать здоровьем футболиста в отличие от «Локомотива».
С 4 по 12 сентября сборная России проводит учебно-тренировочный сбор. В состав национальной команды вызваны 49 футболистов, в том числе и Пиняев.
7 и 11 сентября команда Карпина проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Обе встречи пройдут в городе Суэц и начнутся в 19:00 по московскому времени.
12 сентября сборная России сыграет с командой Катара. Игра состоится на стадионе «Эль-Джануб» (Эль-Вакра) и начнется в 18:15 по московскому времени.