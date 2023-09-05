Два футболиста покинули расположение сборной России

Нападающий Константин Тюкавин и защитник Вячеслав Караваев покинули расположение сборной России. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Караваева в расположение клуба для полноценного восстановления. Повреждение Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре», — говорится в заявлении.

Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.

Тренерский штаб национальной команды назвал расширенный состав на сентябрьский сбор, в который вошли 49 человек.