«Удачи, Коко». «Фиорентина» попрощалась с Кокориным

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» в клубных социальных сетях попрощалась с российским форвардом Александром Кокориным, который перешел в кипрский «Арис» на правах аренды.

© пресс-служба клуба «Арис»

«Удачи, Коко», — написала пресс-служба «фиалок».

32-летний Александр Кокорин арендован командой из Лимасола на один сезон.

Прошлым летом «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали чемпионата. Также он был признан лучшим футболистом турнира.