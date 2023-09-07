Карпин высказался о составе сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, выучил ли он имена всех новичков сборной России.

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Сегодня, 7 сентября российская сборная сыграла вничью с Египтом. Встреча в Суэце (Египет) завершилась со счетом 1:1.

«Еще имена не всех игроков запомнил. По фамилиям — да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда», - передаёт слова Карпина «Чемпионата».

Сборная России проводит сборы с 4 по 12 сентября. На них Карпин вызвал 49 футболистов. У сборной запланированы еще две игры: ответная против Египта и со сборной Катара.

Ответная товарищеская игра с Египтом пройдет 11 сентября. Матч против Катара пройдет 12 сентября.