Карпин высказался о составе сборной России по футболу

Карпин рассказал, что еще не выучил имена всех игроков сборной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, выучил ли он имена всех новичков сборной России.
Сегодня, 7 сентября российская сборная сыграла вничью с Египтом. Встреча в Суэце (Египет) завершилась со счетом 1:1.
«Еще имена не всех игроков запомнил. По фамилиям — да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда», - передаёт слова Карпина «Чемпионата».
Сборная России проводит сборы с 4 по 12 сентября. На них Карпин вызвал 49 футболистов. У сборной запланированы еще две игры: ответная против Египта и со сборной Катара.
Ответная товарищеская игра с Египтом пройдет 11 сентября. Матч против Катара пройдет 12 сентября.
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах: победила Киргизию и Ирак (2:1 и 2:0) и сыграла вничью с командами Таджикистана, Узбекистана (оба матча – 0:0) и Ирана (1:1).