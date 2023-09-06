Меркулов: агент предлагал место в сборной России в обмен на контракт

«В расширенный состав я попал в мае, а до этого в феврале или марте на меня выходил один агент, имевший отношение к сборной. Он позвонил и предложил сотрудничество. От него был полунамек, что подписав с ним контракт, на следующем сборе на меня обратит внимание национальная команда. Агента у меня никогда не было, всегда хотел принимать решения сам», — сказал Меркулов «Матч ТВ».