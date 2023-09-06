Созин: Фернандеса надо забанить на пару матчей

«Хоть и прошло несколько дней, но ЭСК, а потом КДК, должны рассмотреть провокацию Марио Фернандеса после гола «Зенита». Этот забег – не просто плевок в сторону ЦСКА, это очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тысяч человек, всё могло закончиться плачевно. Игроки и болельщики ЦСКА себя сдержали, здесь Марио повезло. Но надо думать, что ты делаешь. И только не надо сейчас выгораживать Марио, что это было не специально! Это провокация, его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного. Марио за такое надо забанить на пару матчей», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».