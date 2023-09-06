Домингес сообщил, что не сможет сыграть за сборную мира в матче против легенд «Спартака»
Бывший футболист петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» аргентинец Алехандро Домингес сообщил «Матч ТВ», что не сможет сыграть за сборную мира против легенд московского «Спартака».
Матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартак» — сборная мира пройдет 9 сентября на домашнем стадионе «красно белых».
— В клубе «Ривер Плейт» я занимаюсь командой легенд. У нас это направление тоже достаточно развито, программа довольно плотная. В том числе по части матчей и турниров. И как раз скоро у легенд «Ривер Плейт» очередной матч. Поэтому сейчас очень много дел, связанных с его подготовкой. К моменту, когда поступило приглашение сыграть в Москве, перенести дела, к сожалению, было уже невозможно. Хотя приехать и выйти на поле в такой игре, конечно, очень хотелось, — сказал Домингес «Матч ТВ».
Домингес выступал в России с 2004 по 2009 годы, стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Домингес сообщил, что не сможет сыграть за сборную мира в матче против легенд «Спартака»
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