Гризманн объяснил, почему решил остаться в «Атлетико»

«Было несколько звонков, поступали конкретные предложения, но я сосредоточился на выступлениях за свой клуб. Мне осталось забить 15 голов, чтобы побить клубный рекорд, и я сказал сестре: «Я никуда не перееду, я останусь здесь и постараюсь побить этот рекорд». Мне потребовалось много времени, чтобы вернуть к себе расположение болельщиков, так что сейчас не время уходить», — приводит слова Гризманна Foot Mercato.