Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на матчи Евро-2024 «Газпром-Медиа»

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство “Газпром-медиа” (телеканал “Матч ТВ”) не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО “Телеспорт” и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО “Газпром-медиа” (телеканал “Матч ТВ”), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», — заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.