Дибала рассказал, как Моуринью помог ему попасть в заявку Аргентины на ЧМ

«Поначалу степень серьёзности травмы не была ясна. Когда я сдал анализы и врачи рассказали мне о тяжести травмы, ситуация стала яснее, и тогда мой мир рухнул. Это был трудный момент, но врач сказал мне, что травма не настолько тяжёлая, и тогда я понял, что у меня ещё есть шанс. Я сказал себе, что нужно спокойно работать. Врачи мне очень помогли, и постепенно появились результаты.