Защитник Кутепов объяснил, почему решился на переход в «Велес»

«Велес» — самый оптимальный вариант? Да, оказался оптимальным. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект и для его развития мне нужно быть здесь и всё контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребёнок и мне хотелось бы чаще его видеть.



Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения. В предложении от «Велеса» сошлось всё. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом — играть в футбол — и при этом находиться в Москве», — приводит слова Кутепова Sport24.