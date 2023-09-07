«Торпедо», вероятно, расторгнет контракты с Самсоновым и Шляковым

«Торпедо» с большой долей вероятности расторгнет контракты с Самсоновым и Шляковым
По информации «Матч ТВ», «Торпедо» с большой долей вероятности расторгнет контракты с защитниками Артемом Самсоновым и Евгением Шляковым.
По информации Metaratings.ru, Самсонов и Шляков выведены из состава «Торпедо» без объяснения причин. В четверг им объявили, что оба отстранены от работы с командой.
«Торпедо» с 11 очками в восьми матчах занимает 11 е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги. Самсонов выступает за «черно белых» с 2018 года, Шляков — с января 2023 года.
«Торпедо» с большой долей вероятности расторгнет контракты с Самсоновым и Шляковым
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