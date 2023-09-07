«Торпедо», вероятно, расторгнет контракты с Самсоновым и Шляковым

По информации «Матч ТВ», «Торпедо» с большой долей вероятности расторгнет контракты с защитниками Артемом Самсоновым и Евгением Шляковым.

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По информации Metaratings.ru, Самсонов и Шляков выведены из состава «Торпедо» без объяснения причин. В четверг им объявили, что оба отстранены от работы с командой.