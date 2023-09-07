Гол Кузяева претендует на звание лучшего в чемпионате Франции в августе

Гол российского футболиста «Гавра» Далера Кузяева номинирован на звание лучшего в чемпионате Франции в августе, сообщает пресс служба лиги.

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Кузяев отличился 20 августа в матче второго тура Лиги 1 с «Брестом» (1:2). На 52 й минуте россиянин открылся в штрафной площади и ударом в касание с левой ноги послал мяч под перекладину.

В список номинантов также вошли Тедди Теума («Реймс»), Ромен Февр («Лорьян»), Аззедин Унахи («Марсель») и Кенни Лала («Брест»).