Гол Кузяева претендует на звание лучшего в чемпионате Франции в августе
Гол российского футболиста «Гавра» Далера Кузяева номинирован на звание лучшего в чемпионате Франции в августе, сообщает пресс служба лиги.
Кузяев отличился 20 августа в матче второго тура Лиги 1 с «Брестом» (1:2). На 52 й минуте россиянин открылся в штрафной площади и ударом в касание с левой ноги послал мяч под перекладину.
В список номинантов также вошли Тедди Теума («Реймс»), Ромен Февр («Лорьян»), Аззедин Унахи («Марсель») и Кенни Лала («Брест»).
Кузяев пополнил состав «Гавра» в межсезонье на правах свободного агента. За команду 30 летний хавбек провел четыре матча и забил два мяча.