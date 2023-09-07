Итальянский журналист: Кокорин — это игрок-ошибка

«Кокорин был не нужен «Фиорентине». Посмотрите на состав: Мбала Н'Зола, который забивал за «Специю», купили Лукаса Бельтрана из «Ривер Плейта», есть Кристиан Куаме. Никаких шансов для Кокорина. «Фиорентине» нужно было избавиться от него и она это сделала. Этот игрок — ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», — приводит слова Франки Legalbet.