Абаскаль оценил обмен турами РПЛ между «Сочи» и «Спартаком»

Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала не играть на домашнем стадионе сочинцев «Фишт» в течение месяца. «Сочи» выступил с предложением провести матч 8 го тура против «Спартака» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, а игру 24 го тура в апреле 2024 года — на стадионе «Фишт» в Сочи. В четверг бюро исполкома РФС согласовало обмен турами, ближайшая встреча команд пройдет в Москве 16 сентября.