Абаскаль оценил обмен турами РПЛ между «Сочи» и «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль положительно оценил обмен турами чемпионата России по футболу с «Сочи».
Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала не играть на домашнем стадионе сочинцев «Фишт» в течение месяца. «Сочи» выступил с предложением провести матч 8 го тура против «Спартака» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, а игру 24 го тура в апреле 2024 года — на стадионе «Фишт» в Сочи. В четверг бюро исполкома РФС согласовало обмен турами, ближайшая встреча команд пройдет в Москве 16 сентября.
— Мы знали о проблеме, которая есть у «Сочи» с газоном. Думаю, что перенос матча в Москву — положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола, на благо зрителя. Думаю, что благодаря такому решению выиграет не только «Сочи», но и все остальные, — приводит слова Абаскаля клубная пресс служба.