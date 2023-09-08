Степан Оганесян высказался о выборе сборной

«За какую сборную буду выступать: России или Армении? Сложно ответить, какие планы. Не загадываю. Сейчас я здесь (в сборной России — Прим. «Чемпионата») и выкладываюсь на максимум.



Никто не знает, что будет в будущем. Из-за этого сложно сказать», — приводит слова Оганесяна Sport24.