Футболист «Енисея» продолжит карьеру в «Торпедо»

Ланину 27 лет. Он выступает за «Енисей» с 2019 года. Всего за красноярскую команду он провел 173 встречи, в которых ему удалось забить один гол и сделать одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ланина составляет €550 тыс. Его текущий контракт с «Енисеем» рассчитан до лета 2024 года.