Сборная Германии крупно проиграла Японии в товарищеском матче

Сборная Германии по футболу на своем поле крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче.

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Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:4. В составе сборной Германии отличился Лерой Сане, у японцев голами отметились Дзюня Ито, Аясе Уэда, Такума Асано и Ао Танака.

В следующем товарищеском матче команда Ханса Дитера Флика сыграет со сборной Франции 12 сентября.

Сборная Германии проводит товарищеские матчи, так как на правах страны хозяйки чемпионата Европы 2024 освобождена от отборочного турнира.

Товарищеские матчи. 2022-24. сентябрь-2023

«Германия» — «Япония» — 1:4 (1:2)