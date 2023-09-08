Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о смерти дочери

«Я до сих пор благодарен клубу за то, что поверил в меня и взял на работу после Душанбе. Наверное, это немного не тот клуб, из которого приходят в «Спартак». Эта команда дала мне много хорошего. Хотя в «Спартаке» я пережил и самое большое разочарование в жизни — потерю дочери. Да, это трагедия, но жизнь продолжается. Надо двигаться дальше, работать, не зацикливаться на грустных мыслях. На всё воля божья. В один год в «Спартаке» я познал и радость, и горе. У меня осталась прекрасная внучка, я счастлив с ней», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.