Экс‑тренер «Торпедо» Петренко назвал самого тяжелого в общении футболиста

— Александр Панов. Когда мы брали его в первый сезон, просто нарадоваться не могли. Мы дали ему шанс и возможность возродиться. Когда он вышел на хороший уровень, и о нем заговорили, у него опять произошло непонимание того, что с ним происходит. Пришлось с ним говорить, пытаться достучаться, но это не получилось. И он уже после этого конфликта остался не у дел, к сожалению. Он мог принести еще много пользы и команде, и нашему футболу, — сказал Петренко в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.