Экс‑тренер «Торпедо» Петренко назвал самого тяжелого в общении футболиста

Экс‑тренер «Торпедо» Петренко назвал Панова самым тяжелым в общении футболистом
Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Петренко в эфире программы «Всё о главном» на МАТЧ ПРЕМЬЕР назвал бывшего нападающего команды Александра Панова футболистом, который был самым тяжелым в общении.
— Какой игрок был самым тяжелым в общении?
— Александр Панов. Когда мы брали его в первый сезон, просто нарадоваться не могли. Мы дали ему шанс и возможность возродиться. Когда он вышел на хороший уровень, и о нем заговорили, у него опять произошло непонимание того, что с ним происходит. Пришлось с ним говорить, пытаться достучаться, но это не получилось. И он уже после этого конфликта остался не у дел, к сожалению. Он мог принести еще много пользы и команде, и нашему футболу, — сказал Петренко в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Петренко возглавлял «Торпедо» в 1991 и 1994 годах, а также в период с 2002 по 2006 год. Панов играл за «черно белых» с 2004 по 2006 год, а также в 2007 и 2010 годах.
Экс‑тренер «Торпедо» Петренко назвал Панова самым тяжелым в общении футболистом
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