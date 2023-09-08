Пилипчук сравнил «Спартак» Карреры с нынешним

— Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела. Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» всё таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов. У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой, — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».