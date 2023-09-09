Сборная Португалии выиграла пятый матч подряд в отборе Евро-2024

Гол Бруну Фернандеша принес Португалии победу в гостевой встрече квалификации Евро-2024 со Словакией - 1:0.

© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

Благодаря победе португальцы закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы "J" с 15-ю набранными очками. Словаки же с десятью баллами делят второе место с Люксембургом, который обыграл на своем поле Исландию со счетом 3:1. У Боснии в активе шесть очков, у Исландии - три, у Лихтенштейна - ни одного.

Жаркий матч состоялся в городе Эскишехир, где встречались лидеры группы "D" - Турция с Арменией. Гости долго вели в счете благодаря голу Артака Дашяна, но хозяева спаслись на 88-й минуте усилиями Бертуга - 1:1. Турки остались на первом месте (десять очков), однако к ним приблизилась Хорватия (семь очков), разгромившая Латвию - 5:0. Семь баллов набрали также армяне, далее идут валлийцы (четыре очка), и Латвия (ноль).