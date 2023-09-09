"Спартак" переиграл сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Столичный "Спартак" оказался сильнее сборной мира в матче, посвященном памяти Ильи Цымбаларя.
Встреча, которая состоялась на стадионе "Открытие банк Арена", завершилась с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко.
У проигравшей команды единственный мяч оформил Максим Ромащенко
За столичную команды сыграли такие футболисты как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Цымбаларь, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Алексей Мелешин, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Робсон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Дмитрий Ананко, Александр Павленко и другие.
В составе сборной мира вышли Александр Мостовой, Анатолий Тимощук, Араз Озбилиз, Юрий Жирков, Владимир Маминов, Даме Н'Дойе, Тимофей Гацкан, Эммануэль Эменике, Деян Радич, Захари Сираков, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Мэттью Бут и другие.
В качестве тренеров у "Спартака" на скамейке запасных находились Олег Романцев и Станислав Черчесов.
Сборную мира тренировали Массимо Каррера и Юрий Семин.