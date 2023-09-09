"Спартак" переиграл сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Столичный "Спартак" оказался сильнее сборной мира в матче, посвященном памяти Ильи Цымбаларя .

Встреча, которая состоялась на стадионе "Открытие банк Арена", завершилась с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко .

В качестве тренеров у "Спартака" на скамейке запасных находились Олег Романцев и Станислав Черчесов.