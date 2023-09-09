Каррера назвал самый популярный клуб России

"Безусловно, "Спартак" - это очень сильный клуб. Он часто побеждал в своей истории. Это выдающийся клуб, именно поэтому у него столь внушительная армия фанатов.



Думаю, что "Спартак" и "Ювентус" сопоставимы по уровню популярности. "Спартак" имеет самую большую армию болельщиков в России, а "Ювентус" - в Италии", - заявил Каррера.