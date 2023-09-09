Каррера назвал самый популярный клуб России

Бывший главный тренер столичного "Спартака" Массимо Каррера в интервью "Матч ТВ" заявил, что его экс-команда является самой популярной на территории России.
По его словам, популярность "Спартака" сравнима с популярностью туринского "Ювентуса".
"Безусловно, "Спартак" - это очень сильный клуб. Он часто побеждал в своей истории. Это выдающийся клуб, именно поэтому у него столь внушительная армия фанатов.
Думаю, что "Спартак" и "Ювентус" сопоставимы по уровню популярности. "Спартак" имеет самую большую армию болельщиков в России, а "Ювентус" - в Италии", - заявил Каррера.
Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. За это время красно-белые выиграли золотые и бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), стали обладателями Суперкубка России, а также дебютировали на "Открытие Арене" на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.