Украина сыграла вничью с Англией в отборочном матче Евро-2024

В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Украины сыграла вничью с национальной команды Англии.

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Встреча в рамках группы С прошла на стадионе "Тарчиньски" во Вроцлаве и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В составе украинской команды забитым мячом отметился защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, ему ассистировал 24-летний защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля. В составе гостевой команды с передачи форварда мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна отличился защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер.

После этой игры англичане сохранили за собой первую строчку в группе, набрав 13 очков после пяти игр. Украина занимает второе место с семью очками после четырех матчей.

В следующей игре украинская сборная в гостях встретится с командой Италии, эта игра пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.