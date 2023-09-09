Черчесов сделал комплимент фанатам «Спартака»

Бывший главный тренер столичного "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов по итогам матча легенд против сборной мира, который прошел в память об экс-игроке красно-белых Илье Цымбаларе, поблагодарил болельщиков за поддержку. Его слова приводит "Чемпионат".