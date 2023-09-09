Черчесов оценил уровень интриги в РПЛ
Бывший главный тренер столичного "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов заявил, что не следит доскональным образом за текущим сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает "Чемпионат".
"Чтобы что-то сказать про текущий сезон чемпионата России, его нужно досконально знать. Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чем не уверен. Кажется, что есть интрига? Кажется - правильное слово. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу", - заявил Черчесов.
После семи туров РПЛ сезона-2023/24 в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший 17 очков из 21 возможного. Следом за командой Владимира Ивича расположились самарские "Крылья Советов" и петербургский "Зенит", имеющие в активе по 14 очков.
На протяжении последних пяти сезонов в РПЛ чемпионским титулом неизменно владеет "Зенит", который тренирует Сергей Семак.