Черчесов оценил уровень интриги в РПЛ

"Чтобы что-то сказать про текущий сезон чемпионата России, его нужно досконально знать. Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чем не уверен. Кажется, что есть интрига? Кажется - правильное слово. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу", - заявил Черчесов.