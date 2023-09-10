Флик покинул пост главного тренера сборной Германии по футболу

— Мы согласились, что мужской сборной нужен новый импульс после недавних неутешительных результатов. В преддверии чемпионата Европы в нашей стране нам нужен дух оптимизма и уверенности. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время моего пребывания на посту, потому что я ценю Ханси Флика и его помощников как футбольных экспертов и людей. Однако спортивные успехи являются главным приоритетом для Немецкого футбольного союза. Вот почему это решение было неизбежным, — сказал президент DFB Бернд Нойендорф.