Флик покинул пост главного тренера сборной Германии по футболу

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте объявил об уходе Ханса Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии.
Вместе с 58 летним Фликом команду покинули его ассистенты Маркус Цорг и Данни Роль.
— Мы согласились, что мужской сборной нужен новый импульс после недавних неутешительных результатов. В преддверии чемпионата Европы в нашей стране нам нужен дух оптимизма и уверенности. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время моего пребывания на посту, потому что я ценю Ханси Флика и его помощников как футбольных экспертов и людей. Однако спортивные успехи являются главным приоритетом для Немецкого футбольного союза. Вот почему это решение было неизбежным, — сказал президент DFB Бернд Нойендорф.
Сообщается, что 12 сентября во время товарищеского матча сборных Германии и Франции команду будут тренировать Руди Фёллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер. Имя следующего главного тренера национальной команды объявят позднее.
В субботу сборная Германии на своем поле крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.
Флик стал главным тренером сборной Германии в 2021 году. Под его руководством сборная Германии провела 25 матчей, одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. При этом в пяти последних играх немцы проиграли четыре раза и в одной встрече сыграли вничью.