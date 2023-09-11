Португалия разгромила Люксембург в отборе Евро-2024

Завершился матч 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Португалии и Люксембурга. Команды играли на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия).

Португалия забила девять безответных мячей в ворота соперника — 9:0.

Хозяев открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу защитника Гонсалу Инасиу, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Спустя уже шесть минут португальцы упрочили своё лидерство усилиями Гонсалу Рамуша. До конца первого тайма Португалия довела счёт до разгромного — Рамуш и Инасиу оформили дубли.

На 57-й, 67-й и 77-й минутах благодаря дублю Диогу Жоты и голу Рикарду Орты хозяева сделали счёт на табло 7:0 в пользу своей команды. На 83-й минуте португальцы забили восьмой мяч усилиями Бруну Фернандеша. Спустя ещё пять минут голом отметился Жоау Феликс. Этот мяч стал последним в игре — 9:0.