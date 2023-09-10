Казахстан впервые в своей истории отборов в УЕФА набрал 12 очков

Сборная Казахстана по футболу впервые в истории набрала 12 очков в группе одного из турниров под эгидой УЕФА.

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Сегодня, 10 августа, в матче 6-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024 сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию со счётом 1:0. Голом в этом матче отметился нападающий Максим Самородов. Тем самым команда установила рекорд, набрав 12 очков в турнире, который проводится под эгидой УЕФА.

Напомним, что сборной Казахстана руководит российский главный тренер Магомед Адиев, который возглавил национальную команду 27 апреля 2022 года. Казахстан под руководством Адиева провёл 14 матчей, восемь из которых выиграл, один раз сыграл вничью и пять раз уступил.