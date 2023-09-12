Юрий Семин поделился ожиданиями от матча сборной России с Катаром

«Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна — соперник. Катар — опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придётся непросто. Тем более там жарко, хотя будут играть под кондиционером. Раз у нас других игр нет, то к любому международному матчу нужно относиться со всей серьёзностью», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.