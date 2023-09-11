Бригада российских судей получила назначение на матч женской Лиги Наций УЕФА

Бригада российских арбитров, возглавляемая Верой Опейкиной, получила назначение на матч женской Лиги Наций УЕФА, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

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Встреча состоится 26 сентября в Армении. Опейкиной будут помогать Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Это первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.

Ранее появлялась информация, что Сергей Карасёв в ближайшее время может получить назначение на матч под эгидой УЕФА.