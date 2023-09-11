Источник: «Спартак» не будет покупать нападающего

Московский «Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию и не подпишет нового нападающего, информирует журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале «КБ Телега».

© РИА Новости

Согласно сведениям источника, поиски нового форварда после ухода Шамара Николсона и Кейта Бальде действительно велись, однако подходящих кандидатур не нашлось. «Спартак» хотел взять нападающего, который гарантированно бы усилил позицию в центре атаки. В конечном итоге красно-белые решили, что лучше не подписывать никого, нежели купить посредственного легионера.