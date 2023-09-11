Владельцы «Ювентуса» прокомментировали информацию о продаже клуба

Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила «Ювентус» 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс директор Маурицио Арривабене и экс президент Андреа Аньелли — на 24 месяца каждый, экс директор Паоло Гаримберти и Павел Недвед — на восемь месяцев.