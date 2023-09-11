Экс-директор «Локомотива» не возглавит сборную Германии

«Никаких шансов на это. 14 месяцев назад я принял решение возглавить сборную Австрии, подготовить команду к отбору на Евро-2024 и сыграть там важную роль. Всё остальное для меня — не тема для обсуждения», — приводит слова Рангника известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.