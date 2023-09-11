Ломакин: Карпин должен поставить памятник Федуну

Тренер-селекционер Академии «Зенита» Сергей Ломакин в разговоре с корреспондентами «Спорт День за Днем» Александром КАВОКИНЫМ и Владимиром ЮДАЕВЫМ назвал трех лучших тренеров РПЛ и объяснил, почему не включил туда Валерия Карпина.

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54-летний специалист сейчас совмещает работу в «Ростове» и сборной России, а до этого дважды возглавлял «Спартак».

– Семак – самый лучший. Всех обыгрывает. Какие бы не были условия, попробуй выиграй.

– А второй и третий? Федотов?

– Федотов. У кого результат есть. Как еще можно тренеров проверить? Мне нравится работа Михаила Галактионова в «Локомотиве»

– Карпин, который с «Ростовом» занял 4-е место.

– Карпин – молодец. Он смог выдержать в «Спартаке» столько лет, хотя его поставили туда совершенно незаслуженно. Он никогда не был тренером, его брали на должность менеджера. Карпин должен поставить памятник Федуну, что тот ему дал возможность тренировать. Потом у него пошло, а сейчас он тренер сборной и один из ведущих в России. Но ему дали такие шансы, значит, у него в голове что-то было.

– Карпин говорит, что трофеи для тренера не так важны.