Агент Барача заявил, что «Крылья Советов» не отпустили футболиста в греческий клуб

Самарские «Крылья Советов» не отпустили защитника Матео Барача в Грецию в летнее трансферное окно, сообщил агент хорватского футболиста Стипе Лапич .

Барач вторую половину прошлого сезона провел в аренде в бельгийский «Остенде», а летом вернулся в «Крылья». В текущем сезоне 29 летний защитник провел восемь матчей во всех турнирах.