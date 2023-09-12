Агент Барача заявил, что «Крылья Советов» не отпустили футболиста в греческий клуб

Самарские «Крылья Советов» не отпустили защитника Матео Барача в Грецию в летнее трансферное окно, сообщил агент хорватского футболиста Стипе Лапич.
Барач вторую половину прошлого сезона провел в аренде в бельгийский «Остенде», а летом вернулся в «Крылья». В текущем сезоне 29 летний защитник провел восемь матчей во всех турнирах.
— Совсем недавно у Матео было предложение из Греции, однако «Крылья Советов» отказались его отпускать, — сказал Лапич «РБ Спорт».
«Крылья Советов» с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице МИР РПЛ.
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