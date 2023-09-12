Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром

Сегодня, 12 сентября, состоится товарищеский матч сборной Катара с национальной командой России. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стал известен стартовый состав сборной России.

© РИА Новости

Сборная России: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Макарчук, Баринов, Фомин, Миранчук, Головин, Зиньковский, Чалов.

Матч с Катаром станет для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах.

Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.