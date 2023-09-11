Подсчитано, сколько бразильцев имеют контракты с клубами РПЛ

В сезоне 20223/2024 чемпионата России выступает сразу 23-и бразильских игроков.

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Второе место по количеству бразильцев в заявке делят ЦСКА и «Краснодар» (3). За армейцев выступают Мойзес, Виллиан Роша и Келлвен. В футболке быков играют Кайо, Кади и Тормена.

По два игрока имеют «Локомотив» (Гельермо Маринато, Лукас Фассон), «Сочи» (Марсело Алвес, Мигель), «Урал» (Итало, Гельермо Шеттине).

А также по одну бразильцу выступает за «Крылья Советов» (Фернандо Констанца) и «Ахмат» (Камило).