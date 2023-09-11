Подсчитано, сколько бразильцев имеют контракты с клубами РПЛ

23 бразильца имеют контракты с клубами РПЛ
В сезоне 20223/2024 чемпионата России выступает сразу 23-и бразильских игроков.
Больше всего игроков из Бразилии в питерском «Зените» (8): Марио Фернандес, Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Мантуан, Вендел и Клаудиньо.
Второе место по количеству бразильцев в заявке делят ЦСКА и «Краснодар» (3). За армейцев выступают Мойзес, Виллиан Роша и Келлвен. В футболке быков играют Кайо, Кади и Тормена.
По два игрока имеют «Локомотив» (Гельермо Маринато, Лукас Фассон), «Сочи» (Марсело Алвес, Мигель), «Урал» (Итало, Гельермо Шеттине).
А также по одну бразильцу выступает за «Крылья Советов» (Фернандо Констанца) и «Ахмат» (Камило).
В прошлом сезоне в РПЛ выступало всего 11 бразильцев (7 в «Зените»). Всего в 21-м веке в чемпионате России сыграли 186 футболистов из Бразилии.