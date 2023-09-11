Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Завершился товарищеский матч, в котором встречались олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра прошла на стадионе «Суэц» в Суэце (Египет). Олимпийская сборная Египта одержала победу со счётом 2:1.

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В первом тайме, на седьмой минуте, полузащитник сборной России Сергей Пиняев реализовал пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл защитник египтян Мохамед Тарек. На 68-й минуте полузащитник хозяев Ибрахим Адель забил ответный мяч. Ему помог рикошет. Победу египтянам принёс полузащитник Араби Бадр, который отличился на 72-й минуте.