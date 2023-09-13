Булыкин: играем такие матчи, что потом стыдно за результат

«Теперь болельщики будут говорить про сборную плохими словами, что уже не можем обыграть сборную Катара, которую мы должны обыгрывать. Думаю, болельщики здесь правы. Не знаю, что преследует тренерский штаб и руководство, но мне хочется радоваться за сборную. Это имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно за результат», – цитирует Булыкина «Чемпионат».