Булыкин: играем такие матчи, что потом стыдно за результат

Булыкин заявил, что итог матча России с Катаром не порадовал никого
Бывший нападающий «Динамо» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России с командой Катара.
Во вторник, 12 сентября, на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре прошла товарищеская встреча между Россией и участником чемпионата мира-2022 Катаром. Матч завершился со счетом 1:1. Автором гола в российской команде стал защитник Александр Солдатенков. Со стороны соперника мяч в ворота россиян отправил Ахмеда Алаа.
«Теперь болельщики будут говорить про сборную плохими словами, что уже не можем обыграть сборную Катара, которую мы должны обыгрывать. Думаю, болельщики здесь правы. Не знаю, что преследует тренерский штаб и руководство, но мне хочется радоваться за сборную. Это имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно за результат», – цитирует Булыкина «Чемпионат».
Он отметил положительный факт, связанный с российскими легионерами. В стартовый состав попали полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, а также хавбек французского клуба «Монако» Александр Головин.
Прошедший товарищеский матч для сборной России стал третьим в сентябре. 7 сентября Россия сыграла с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. 11 сентября второй матч между командами завершился победой египтян со счетом 2:1.