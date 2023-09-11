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Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон

Допинг-проба Поля Погба оказалась положительной.

Звезду сборной Франции по футболу поймали на допинге
© globallookpress.com

Полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, сообщают ANSA и La Gazzetta dello Sport.

Проба была сдана после матча первого тура Серии А «Удинезе» – «Ювентус» (0:3). Всю игру француз провел в запасе.

В этом сезоне 30-летний футболист провел два матча. Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы.