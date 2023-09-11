Звезду сборной Франции по футболу поймали на допинге

Полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, сообщают ANSA и La Gazzetta dello Sport.

Проба была сдана после матча первого тура Серии А «Удинезе» – «Ювентус» (0:3). Всю игру француз провел в запасе.