Звезду сборной Франции по футболу поймали на допинге

Допинг-проба Поля Погба оказалась положительной.
Полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, сообщают ANSA и La Gazzetta dello Sport.
Проба была сдана после матча первого тура Серии А «Удинезе» – «Ювентус» (0:3). Всю игру француз провел в запасе.
В этом сезоне 30-летний футболист провел два матча. Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы.
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