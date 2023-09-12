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КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренеров в матче «Торпедо» и «Акрона», Калешин приглашен на заседание

Глава Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что ведомство рассмотрит факт потасовки тренеров в матче девятого тура МЕЛБЕТ Первой Лиги между «Торпедо» и «Акроном».

КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренеров в матче «Торпедо» и «Акрона»
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В понедельник «Торпедо» победило «Акрон» со счетом 1:0. После финального свистка завязалась потасовка, в ходе которой главный тренер «Акрона» Калешин получил красную карточку.

— КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренерских штабов в матче «Торпедо» — «Акрон». Калешин приглашен на заседание.

Также будут рассмотрены прямые красные карточки Кайкова и Коноплева в матче «Амкар Пермь» — «Новосибирск». Заседание состоится по видеоконференцсвязи, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».