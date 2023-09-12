КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренеров в матче «Торпедо» и «Акрона»

— КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренерских штабов в матче «Торпедо» — «Акрон». Калешин приглашен на заседание.



Также будут рассмотрены прямые красные карточки Кайкова и Коноплева в матче «Амкар Пермь» — «Новосибирск». Заседание состоится по видеоконференцсвязи, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».