КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренеров в матче «Торпедо» и «Акрона», Калешин приглашен на заседание
Глава Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что ведомство рассмотрит факт потасовки тренеров в матче девятого тура МЕЛБЕТ Первой Лиги между «Торпедо» и «Акроном».
В понедельник «Торпедо» победило «Акрон» со счетом 1:0. После финального свистка завязалась потасовка, в ходе которой главный тренер «Акрона» Калешин получил красную карточку.
— КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренерских штабов в матче «Торпедо» — «Акрон». Калешин приглашен на заседание.
Также будут рассмотрены прямые красные карточки Кайкова и Коноплева в матче «Амкар Пермь» — «Новосибирск». Заседание состоится по видеоконференцсвязи, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
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КДК рассмотрит эпизод с потасовкой тренеров в матче «Торпедо» и «Акрона», Калешин приглашен на заседание
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