Жозеп Клотет прокомментировал победу «Торпедо» над «Акроном»

«В начале игры мы удивили «Акрон» тем, что играли широко и много подавали в штрафную. Мы знали, что они плохо обороняются при подачах в штрафную — это их слабость. Но после 15-й минуты соперник адаптировался — они стали компактнее действовать в штрафной, и мы не могли больше так играть. Наша идея состояла в том, чтобы играть через фланги, подавать в штрафную, гнуть свою линию. В оставшейся части первого тайма было много игры через центр у обеих команд. Хватало ошибок. Но интенсивность игры была высокой. Для нас было нелегко продолжать хладнокровно доводить мяч до флангов и подавать оттуда.