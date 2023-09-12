Президент «Урала» объяснил, почему клубу не интересен Щенников

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему екатеринбургский клуб не заинтересован в подписании бывшего защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова. Своим мнением он поделился с Legalbet.

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«Георгий — хороший футболист, но у нас состав укомплектован полностью. У «Урала» пока нет никакого интереса к нему», — сказал Иванов.

32-летний Щенников выступал за ЦСКА всю свою карьеру. Он покинул армейцев после сезона-2022/23. В составе красно синих футболист провел 367 матчей, забил десять мячей, стал трехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), по четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне РПЛ он принял участие в трех матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Также на его счету два матча в Кубке России, где он также не сделал результативных действий.