Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку, не дожидаясь конца игры с Португалией.

После восьмого гола португальцев главный тренер команды Люксембурга Люк Хольц ушел в раздевалку. Через несколько минут он вернулся и увидел, как Жоау Феликс забивает девятый мяч.