«Локомотив» не стал подавать апелляцию на решение КДК по инциденту с Дзюбой и журналистом
В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что клуб не будет подавать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой и журналистом. Несмотря на несогласие с условной дисквалификации форварда.
«Однако, получив мотивировочную часть решения КДК и принимая во внимание действующие нормы Дисциплинарного регламента, мы пришли к выводу, что в случае подачи апелляции добиться отмены именно условной дисквалификации не представляется возможным», – приводит заявление пресс-службы «Локомотива» «Спорт-Экспресс».
16 августа на заседание КДК РФС было принято решение о дисквалификации Дзюбы на два матча условно. Кроме того, нападающий оштрафован на 50 тысяч рублей. Причиной наказания стал грубый ответ журналисту после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ.
Дзюба пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место» на вопрос об отношении к словам в его адрес со стороны экс-главного тренера «Урала» Игоря Шалимова.
В нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Локомотива» 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
После 7 туров «Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 12 очками. В 8-м туре железнодорожники примут на своем поле «Оренбург». Встреча пройдет 17 сентября на «РЖД Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.