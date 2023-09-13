«Локомотив» не стал подавать апелляцию на решение КДК по инциденту с Дзюбой и журналистом

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что клуб не будет подавать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой и журналистом. Несмотря на несогласие с условной дисквалификации форварда.

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«Однако, получив мотивировочную часть решения КДК и принимая во внимание действующие нормы Дисциплинарного регламента, мы пришли к выводу, что в случае подачи апелляции добиться отмены именно условной дисквалификации не представляется возможным», – приводит заявление пресс-службы «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

16 августа на заседание КДК РФС было принято решение о дисквалификации Дзюбы на два матча условно. Кроме того, нападающий оштрафован на 50 тысяч рублей. Причиной наказания стал грубый ответ журналисту после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

Дзюба пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место» на вопрос об отношении к словам в его адрес со стороны экс-главного тренера «Урала» Игоря Шалимова.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Локомотива» 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.