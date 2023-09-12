Шаманы из Перу провели ритуал против Неймара перед игрой с Бразилией

«Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился и он не мог точно определить, чего он ищет, каковы его цели», – сказал шаман Феликс Рондан.