Названа стоимость купленного Месси особняка во Флориде

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси потратил $10,8 млн на покупку новой недвижимости. Речь идет об особняке, который расположен в Форт-Лодердейле (штат Флорида), сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на соответствующие документы. В них указано, что сделка была совершена фирмой, которая связана человеком, помогающим управлять инвестициями Месси. Его зовут Альфонсо Небот Армисен.

Площадь особняка составляет 975 кв. м. Он находится недалеко от океана. Внутри дома - восемь спален и бассейн. Также в нем есть гараж на три машины.

Compass Florida LLC

Compass Florida LLC

Compass Florida LLC

Compass Florida LLC

Предыдущим владельцам особняк достался за $9 млн. Они его приобрели весной прошлого года.

Дом находится примерно в 15 минутах езды от домашней арены «Интер Майами». В данный американский футбольный клуб Месси перешел летом 2023 года.