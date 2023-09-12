В УЕФА ответили на вопрос о позиции России в таблице коэффициентов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о позиции России в таблице коэффициентов. Информация приводится на сайте организации.

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«По итогам сезона-2023/2024 России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации», — говорится в заявлении.

Перед стартом сезона-2023/2024 Россия опустилась на семь строк и заняла 25-е место, имея в активе 18,632 балла. На данный момент Россия располагается на 26-м месте. Это худший показатель в истории.